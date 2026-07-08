Во Львовской области мужчина из автомата обстрелял Lexus и ранил водителя — стрелка задержали

Во Львовской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на умышленное убийство односельчанина. По данным полиции, он произвел несколько выстрелов из автоматического оружия по автомобилю потерпевшего, в результате чего водитель получил ранение. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Как сообщил потерпевший, 44-летний житель одного из поселков Яворовского района, 6 июля около 19:10 его 32-летний односельчанин произвел по нему несколько выстрелов из автоматического оружия, похожего на автомат Калашникова. В результате стрельбы заявитель получил ранение - пули попали в лобовое стекло его автомобиля Lexus - говорится в сообщении.

К раскрытию преступления и задержанию стрелка были привлечены спецназовцы, оперативники уголовного розыска, специалисты-криминалисты и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб Яворовского районного отдела полиции.

Проведенными мероприятиями правоохранители установили местонахождение фигуранта и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оружие, из которого велся обстрел, полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.

При процессуальном руководстве Яворовской окружной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 - ч.1 ст.115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают происхождение оружия.

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