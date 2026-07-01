Во Львовской области выявили еще два случая тропической малярии

Во Львовской области лабораторно подтвердили еще два случая тропической малярии. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталия Иванченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Заболевание выявили у двух женщин, которые недавно вернулись из Танзании, с острова Занзибар.

По словам Иванченко, диагноз подтвердили паразитологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Медицинскую помощь пациенткам оказывают во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Сегодня у двух женщин паразитологами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней подтверждена тропическая малярия. Медицинскую помощь оказывает КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница". Посещали Танзанию, остров Занзибар - сообщила она.

Гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней отметила, что первые симптомы у женщин появились через два дня после возвращения из путешествия. Сначала они напоминали признаки простуды, однако затем температура повышалась, появились озноб и головная боль.

Через два дня после возвращения из путешествия отметили признаки простуды. В дальнейшем температура повышалась, беспокоил озноб, головная боль - рассказала Иванченко.

По ее словам, переносчиками возбудителей малярии являются комары, а Танзания относится к странам, где это заболевание распространено.

Чтобы избежать заболевания, стоит перед поездкой принимать противомалярийные препараты, которые назначит врач. Вакцина в Украине пока отсутствует - подчеркнула Иванченко.

В то же время она отметила, что для лечения малярии существуют специфические препараты, а медицинские работники оказывают пациенткам необходимую помощь.

Почувствовали расстройства в состоянии здоровья — обратитесь к медикам за помощью. Своевременное лечение спасает жизнь - подчеркнула Иванченко.

Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре

Дополнение

С начала года на Львовщине уже зарегистрировали четыре случая тропической малярии. Все они связаны с поездками на Занзибар.

Специалисты призывают украинцев перед поездками в страны, где распространена малярия, консультироваться с врачом по профилактике, а также использовать средства для отпугивания комаров.

Напомним

В апреле 2026 года на Львовщине выявили второй случай лихорадки Денге. Заболела женщина после туристической поездки на Мальдивы.