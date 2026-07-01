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Во Львовской области выявили еще два случая тропической малярии

Киев • УНН

 • 934 просмотра

У двух женщин, вернувшихся из Танзании, подтвердили тропическую малярию. С начала года во Львовской области зарегистрировали четыре случая этой болезни.

Во Львовской области выявили еще два случая тропической малярии

Во Львовской области лабораторно подтвердили еще два случая тропической малярии. Об этом сообщила генеральный директор  Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталия Иванченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Заболевание выявили у двух женщин, которые недавно вернулись из Танзании, с острова Занзибар. 

По словам Иванченко, диагноз подтвердили паразитологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Медицинскую помощь пациенткам оказывают во Львовской областной инфекционной клинической больнице.

Сегодня у двух женщин паразитологами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней подтверждена тропическая малярия. Медицинскую помощь оказывает КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница". Посещали Танзанию, остров Занзибар 

- сообщила она. 

Гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней  отметила, что первые симптомы у женщин появились через два дня после возвращения из путешествия. Сначала они напоминали признаки простуды, однако затем температура повышалась, появились озноб и головная боль.

Через два дня после возвращения из путешествия отметили признаки простуды. В дальнейшем температура повышалась, беспокоил озноб, головная боль 

- рассказала Иванченко.

По ее словам, переносчиками возбудителей малярии являются комары, а Танзания относится к странам, где это заболевание распространено.

Чтобы избежать заболевания, стоит перед поездкой принимать противомалярийные препараты, которые назначит врач. Вакцина в Украине пока отсутствует 

- подчеркнула Иванченко.

В то же время она отметила, что для лечения малярии существуют специфические препараты, а медицинские работники оказывают пациенткам необходимую помощь.

Почувствовали расстройства в состоянии здоровья — обратитесь к медикам за помощью. Своевременное лечение спасает жизнь 

- подчеркнула Иванченко.

Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре18.02.26, 15:19 • 4055 просмотров

Дополнение

С начала года на Львовщине уже зарегистрировали четыре случая тропической малярии. Все они связаны с поездками на Занзибар.

Специалисты призывают украинцев перед поездками в страны, где распространена малярия, консультироваться с врачом по профилактике, а также использовать средства для отпугивания комаров.

Напомним

В апреле 2026 года на Львовщине выявили второй случай лихорадки Денге. Заболела  женщина после туристической поездки на Мальдивы. 

Александра Василенко

ОбществоЗдоровье