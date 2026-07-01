Во Львовской области выявили еще два случая тропической малярии
Киев • УНН
У двух женщин, вернувшихся из Танзании, подтвердили тропическую малярию. С начала года во Львовской области зарегистрировали четыре случая этой болезни.
Во Львовской области лабораторно подтвердили еще два случая тропической малярии. Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталия Иванченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Заболевание выявили у двух женщин, которые недавно вернулись из Танзании, с острова Занзибар.
По словам Иванченко, диагноз подтвердили паразитологи Львовского областного центра контроля и профилактики болезней. Медицинскую помощь пациенткам оказывают во Львовской областной инфекционной клинической больнице.
Сегодня у двух женщин паразитологами Львовского областного центра контроля и профилактики болезней подтверждена тропическая малярия. Медицинскую помощь оказывает КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная клиническая больница". Посещали Танзанию, остров Занзибар
Гендиректор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней отметила, что первые симптомы у женщин появились через два дня после возвращения из путешествия. Сначала они напоминали признаки простуды, однако затем температура повышалась, появились озноб и головная боль.
Через два дня после возвращения из путешествия отметили признаки простуды. В дальнейшем температура повышалась, беспокоил озноб, головная боль
По ее словам, переносчиками возбудителей малярии являются комары, а Танзания относится к странам, где это заболевание распространено.
Чтобы избежать заболевания, стоит перед поездкой принимать противомалярийные препараты, которые назначит врач. Вакцина в Украине пока отсутствует
В то же время она отметила, что для лечения малярии существуют специфические препараты, а медицинские работники оказывают пациенткам необходимую помощь.
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Во Львовской области у двух женщин обнаружили тропическую малярию после отдыха на Занзибаре18.02.26, 15:19 • 4055 просмотров
Дополнение
С начала года на Львовщине уже зарегистрировали четыре случая тропической малярии. Все они связаны с поездками на Занзибар.
Специалисты призывают украинцев перед поездками в страны, где распространена малярия, консультироваться с врачом по профилактике, а также использовать средства для отпугивания комаров.
Напомним
В апреле 2026 года на Львовщине выявили второй случай лихорадки Денге. Заболела женщина после туристической поездки на Мальдивы.