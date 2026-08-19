Во Львовской области разоблачили незаконное производство минеральной воды, а ущерб окружающей среде оценили в 2,4 млн гривен

Во Львовской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая незаконно добывала подземные воды и разливала их в ПЭТ-бутылки. Сумму нанесенного окружающей среде ущерба предварительно оценили в 2,4 млн гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Во Львовской области полиция разоблачила незаконное производство минеральной воды, повлекшее ущерб окружающей среде на сумму 2,4 млн гривен. По данным следствия, в Дрогобычском районе группа лиц организовала добычу подземных вод из водоносной скважины без соответствующих разрешительных документов - говорится в сообщении.

В частности, согласно имеющейся информации, фигуранты использовали производственные мощности бывшего завода минеральных вод. Добытую воду с помощью специального промышленного оборудования разливали в ПЭТ-бутылки, маркировали этикетками торговой марки и реализовывали субъектам хозяйствования на территории Львовской области.

Производство фактически было поставлено на промышленные мощности: использовалось помещение площадью около 1 000 кв. м, линия розлива производительностью до 2 000 бутылок объемом 1,5 л в час, а также линия для выдува ПЭТ-бутылок. При этом, по данным следствия, фигуранты не имели необходимых разрешительных документов и не провели предусмотренные законодательством водоохранные мероприятия - говорится в сообщении.

В результате такая деятельность привела к нарушению режима использования подземных вод, их загрязнению и истощению водоносных горизонтов. Кроме того, она создала опасность для окружающей среды.

По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба составляет 2,4 млн гривен. Во время обысков правоохранители изъяли промышленные линии, а также более 4000 бутылок готовой продукции объемом 1,5 л и тому подобное - говорится в сообщении.

К следственным действиям привлекли специалистов Государственной экологической инспекции во Львовской области и ГП "Захидукргеология". Они отобрали пробы воды для проведения лабораторных и экспертных исследований.

Напомним

Правоохранители прекратили деятельность преступной организации, которая обманула около 800 человек более чем на 40 млн гривен под видом инвестирования в криптовалюту. Организаторами оказались двое жителей Харькова.