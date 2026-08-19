На Львівщині викрили незаконне виробництво мінеральної води, а збитки довкіллю оцінили у 2,4 млн гривень

На Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, яка незаконно видобувала підземні води та фасувала їх у ПЕТ-пляшки. Суму завданих довкіллю збитків попередньо оцінили у 2,4 млн гривень. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

На Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 млн гривень. За даними слідства, у Дрогобицькому районі група осіб організувала видобуток підземних вод із водоносної свердловини без відповідних дозвільних документів

Зокрема, за наявною інформацією, фігуранти використовували виробничі потужності колишнього заводу мінеральних вод. Видобуту воду за допомогою спеціального промислового обладнання фасували у ПЕТ-пляшки, маркували етикетками торгової марки та реалізовували суб’єктам господарювання на території Львівської області.

Виробництво було фактично поставлене на промислові потужності: використовувалося приміщення площею близько 1 000 кв. м, лінія розливу продуктивністю до 2 000 пляшок об'ємом 1,5 л на годину, а також лінія для видуву ПЕТ-пляшок При цьому, за даними слідства, фігуранти не мали необхідних дозвільних документів та не провели передбачених законодавством водоохоронних заходів

У результаті, така діяльність призвела до порушення режиму використання підземних вод, їх забруднення та виснаження водоносних горизонтів. Крім того, вона створила небезпеку для довкілля.

За попередніми розрахунками, сума завданих збитків становить 2,4 млн гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили промислові лінії, а також понад 4000 пляшок готової продукції об'ємом 1,5 л, тощо