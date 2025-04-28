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Во Львовской области 44-летнего мужчину заподозрили в домогательстве к 12-летней девочке: его задержали

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

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Во Львовской области 44-летнего мужчину заподозрили в домогательстве к 12-летней девочке: его задержали

Во Львовской области задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в том, что сексуально домогался 12-летнюю девочку, ему грозит до 6 лет тюрьмы, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Как установили полицейские, злоумышленник, 44-летний мужчина, познакомился с 12-летней девочкой в одной из социальных сетей. "В течение нескольких дней во время переписки он высылал ребенку фото- и видеофайлы сексуального характера, а также делал непристойные предложения и пытался организовать личную встречу с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей", - говорится в сообщении.

Как указали в полиции, к счастью, девочка имела доверительные отношения с матерью и рассказала ей о своем новом знакомом. Женщина, в свою очередь, сообщила об этом в полицию.

"Поэтому, когда злоумышленник "договорился" с ребенком о встрече, на месте его уже ожидали оперативники криминальной полиции и следователи", - сообщили в полиции.

Как отмечается, ребенок не пострадал.

Фигурант задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 156-1 (Домогательство ребенка для сексуальных целей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается, по решению суда подозреваемый находится под стражей.

Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах12.02.25, 18:25 • 110317 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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