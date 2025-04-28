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На Львівщині 44-річного чоловіка запідозрили у домаганні 12-річної дівчинки: його затримали

Київ • УНН

 • 1860 перегляди

44-річний зловмисник познайомився з дитиною в соцмережі та, за даними поліції, надсилав їй файли сексуального характеру. Його затримали під час спроби організувати зустріч, йому загрожує до 6 років в'язниці.

На Львівщині 44-річного чоловіка запідозрили у домаганні 12-річної дівчинки: його затримали

У Львівській області затримали 44-річного чоловіка, який підозрюється у тому, що сексуально домагався 12-річну дівчинку, йому загрожує до 6 років в'язниці, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

Як встановили поліцейські, зловмисник, 44-річний чоловік, познайомився з 12-річною дівчинкою в одній з соціальних мереж. "Протягом кількох днів під час переписки він висилав дитині фото- та відеофайли сексуального характеру, а також робив непристойні пропозиції та намагався організувати особисту зустріч з метою задоволення своїх сексуальних потреб", - ідеться у повідомленні.

Як вказали у поліції, на щастя, дівчинка мала довірливі стосунки з матір’ю та розповіла їй про свого нового знайомого. Жінка, своєю чергою, повідомила про це у поліцію.

"Тож, коли зловмисник "домовився" з дитиною про зустріч, на місці його вже очікували оперативники кримінальної поліції та слідчі", - повідомили у поліції.

Як зазначається, дитина не постраждала.

Фігурант затриманий. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.156-1 (Домагання дитини для сексуальних цілей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Закликаю не боятися й повідомляти: освітній омбудсмен про сексуальні домагання в університетах12.02.25, 18:25 • 110319 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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