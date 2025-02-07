Во Львове женщина попала под троллейбус и умерла по дороге в больницу
Киев • УНН
На конечной остановке "Автовокзал2 во Львове 72-летняя женщина попала под колеса троллейбуса №23 во время выхода из транспорта. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.
Во Львове трагически погибла пассажирка троллейбуса. Инцидент произошел 7 февраля в 14:10 на конечной остановке "Автовокзал" на улице Стрыйской. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.
"Пассажирка 1951 года рождения выходила из троллейбуса №23, после чего попала под колеса", - говорится в сообщении.
Пострадавшую оперативно госпитализировали, однако спасти ее не удалось - она умерла по дороге в больницу.
На месте работают правоохранители и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс", которые выясняют обстоятельства трагедии.
Водитель троллейбуса находится в шоковом состоянии.
Напомним
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