Во Львове женщина попала под троллейбус и умерла по дороге в больницу

Во Львове трагически погибла пассажирка троллейбуса. Инцидент произошел 7 февраля в 14:10 на конечной остановке "Автовокзал" на улице Стрыйской. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

"Пассажирка 1951 года рождения выходила из троллейбуса №23, после чего попала под колеса", - говорится в сообщении.

Пострадавшую оперативно госпитализировали, однако спасти ее не удалось - она умерла по дороге в больницу.

На месте работают правоохранители и служба безопасности движения ЛКП "Львовэлектротранс", которые выясняют обстоятельства трагедии.

Водитель троллейбуса находится в шоковом состоянии.

Напомним

В Ровенской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Один из водителей был в нетрезвом состоянии.