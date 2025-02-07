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У Львові жінка потрапила під тролейбус і померла дорогою до лікарні

У Львові жінка потрапила під тролейбус і померла дорогою до лікарні

Київ • УНН

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На кінцевій зупинці "Автовокзал" у Львові 72-річна жінка потрапила під колеса тролейбуса №23 під час виходу з транспорту. Потерпіла померла дорогою до лікарні.

У Львові трагічно загинула пасажирка тролейбуса. Інцидент стався 7 лютого о 14:10 на кінцевій зупинці "Автовокзал" на вулиці Стрийській. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає УНН

"Пасажирка 1951 року народження виходила з тролейбуса №23, після чого потрапила під колеса", - йдеться у повідомленні.

Потерпілу оперативно госпіталізували, однак врятувати її не вдалося – вона померла дорогою до лікарні.

На місці працюють правоохоронці та служба безпеки руху ЛКП "Львівелектротранс", які з'ясовують обставини трагедії.

Водійка тролейбуса перебуває у шоковому стані.

Нагадаємо

У Рівненській області сталася ДТП за участю чотирьох автівок. Один із водіїв був у нетверезому стані. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Кримінал та НП
lvivЛьвів

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