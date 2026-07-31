Во Львове завершили спасательную операцию после удара рф, унесшего жизнь мужчины
Киев • УНН
Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара рф, повредившего пятиэтажку. В результате атаки погиб один человек.
Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после вчерашнего ракетного удара рф, который повредил пятиэтажку и унес жизнь человека, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.
Поисково-спасательную операцию после вчерашнего ракетного удара по Львову завершили. Благодарю спасателей, правоохранителей, медиков, коммунальные службы, волонтеров и всех, кто все эти часы работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и разбирал завалы. Светлая память погибшему. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Каждая воздушная тревога – это реальная угроза. Не игнорируйте!
Уже 38 пострадавших от ракетной атаки рф во Львове31.07.26, 08:55 • 4419 просмотров