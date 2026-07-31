Во Львове завершили спасательную операцию после удара рф, унесшего жизнь мужчины

$45.540.1351.250.19
ukenru
11:54 • 6004 просмотра
Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд — помогли деньги от партнеров
11:33 • 10982 просмотра
130 человек подозревают в причастности к беспорядкам в БорщаговкеVideo
10:50 • 13984 просмотра
Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд
Эксклюзив
10:39 • 12370 просмотра
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: суд взял под стражу подозреваемого Виктора ЕнуPhoto
09:00 • 15006 просмотра
россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго
07:28 • 25741 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 31560 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 29253 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
5 ноября, 05:15 • 25482 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
5 ноября, 02:53 • 30770 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США5 ноября, 03:25 • 20058 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением5 ноября, 04:28 • 19747 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 28225 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 18363 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 17631 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 31566 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 28492 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
5 ноября, 06:00 • 29257 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 51335 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 49081 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
ChatGPT позволил создавать GIF-анимациюVideo08:44 • 10034 просмотра
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 17838 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 18561 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 22507 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 25620 просмотра
Актуальное
Отопление
Financial Times
ChatGPT
Социальная сеть
Старлинк

Во Львове завершили спасательную операцию после удара рф, унесшего жизнь мужчины

Киев • УНН

 • 4786 просмотра

Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после ракетного удара рф, повредившего пятиэтажку. В результате атаки погиб один человек.

Во Львове завершили спасательную операцию после удара рф, унесшего жизнь мужчины

Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после вчерашнего ракетного удара рф, который повредил пятиэтажку и унес жизнь человека, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.

Поисково-спасательную операцию после вчерашнего ракетного удара по Львову завершили. Благодарю спасателей, правоохранителей, медиков, коммунальные службы, волонтеров и всех, кто все эти часы работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и разбирал завалы. Светлая память погибшему. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Каждая воздушная тревога – это реальная угроза. Не игнорируйте!

- написал Козицкий.

Уже 38 пострадавших от ракетной атаки рф во Львове31.07.26, 08:55 • 4419 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Львов