Во Львове завершили спасательную операцию после удара рф, унесшего жизнь мужчины

Во Львове завершили поисково-спасательную операцию после вчерашнего ракетного удара рф, который повредил пятиэтажку и унес жизнь человека, сообщил в пятницу глава Львовской ОВА Максим Козицкий в соцсетях, пишет УНН.

Поисково-спасательную операцию после вчерашнего ракетного удара по Львову завершили. Благодарю спасателей, правоохранителей, медиков, коммунальные службы, волонтеров и всех, кто все эти часы работал на месте трагедии, помогал пострадавшим и разбирал завалы. Светлая память погибшему. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Каждая воздушная тревога – это реальная угроза. Не игнорируйте!