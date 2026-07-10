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Во Львове задержали еще четырех участников столкновений с военными ТЦК и правоохранителями

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Правоохранители задержали еще четырех участников беспорядков 8 июля во Львове, среди которых двое военнослужащих. Им готовят подозрение за препятствование деятельности ВСУ.

Во Львове задержали еще четырех участников столкновений с военными ТЦК и правоохранителями

Правоохранители задержали еще четырех участников беспорядков, произошедших 8 июля в Сыховском районе Львова во время проведения мероприятий оповещения. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, среди задержанных – 21-летний и 45-летний жители Львова, а также двое 28-летних военнослужащих, один из которых самовольно покинул воинскую часть.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, двое местных жителей подстрекали толпу к противоправным действиям и сами принимали активное участие в повреждении служебного автомобиля военнослужащих Сыховского районного ТЦК и СП. По версии следствия, они блокировали движение внедорожника, прыгали по нему, а затем вместе с другими участниками перевернули автомобиль.

Еще одного задержанного, 45-летнего львовянина, подозревают в нападении на военнослужащего ТЦК. По данным следствия, он спровоцировал конфликт, применил физическую силу, дергал военного, пытался сорвать с него форму и оскорблял его.

В СБУ отметили, что все задержанные были среди наиболее активных участников беспорядков. Сейчас им готовят уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период). Одному из задержанных также инкриминируют самовольное оставление воинской части (ст. 407 УК Украины).

Правоохранители также напомнили, что ранее уже был задержан 23-летний участник инцидента, который, по версии следствия, применил газовый баллончик против полицейских и нанес одному из них травму головы.

По информации следствия, во время беспорядков с участием около 200 гражданских лиц был заблокирован, поврежден и перевернут служебный автомобиль KIA Sorento, которым пользовались военнослужащие ТЦК и СП.

В СБУ отметили, что следственные действия продолжаются, а правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к инциденту.

Подозреваемого в нападении на полицию во время стычек с ТЦК во Львове отправили под арест без залога10.07.26, 14:58 • 1790 просмотров

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил ночью, что "провели срочное совещание с правоохранителями по ситуации с блокированием автомобилей ТЦК на Сыхове".

Руководитель Офиса Президента, экс-начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове, указав, что ожидает "справедливой" реакции от правоохранительных органов.  

В стычках с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора, указав, что по инциденту с участием военнослужащих, полиции и гражданских начато расследование.

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП