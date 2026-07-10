Подозреваемого в нападении на полицию во время стычек с ТЦК во Львове отправили под арест без залога

Сиховский районный суд Львова избрал 23-летнему Олегу Гаврилову, подозреваемому в нападении на полицейских во время столкновений на Сыхове в ночь на 9 июля, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, пишет УНН.

Детали

Во время судебного заседания сторона обвинения настаивала на аресте без альтернативы залога, в то время как защита просила отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В качестве альтернативного варианта адвокаты также предлагали содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 прожиточных минимумов.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил взять Гаврилова под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Во время заседания подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном.

Участники стычек с ТЦК во Львове извинились и заявили о намерении служить

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

В столкновениях с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора.

В течение суток после событий во Львове установили и задержали 23-летнего мужчину, который был активным участником беспорядков в ночь на 9 июля. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, его подозревают в избиении полицейского.