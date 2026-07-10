Подозреваемого в нападении на полицию во время стычек с ТЦК во Львове отправили под арест без залога

$44.520.0450.880.18
ukenru
10:55 • 5188 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10:28 • 12311 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
08:01 • 17074 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 26762 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 27221 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 29250 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
9 июля, 15:40 • 44681 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 75598 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
9 июля, 14:05 • 38879 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
9 июля, 13:00 • 37474 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1м/с
43%
743мм
Популярные новости
Курсантов университета МВД РФ массово отправляют патрулировать НПЗ и нефтебазы - АТЕШ10 июля, 03:30 • 23452 просмотра
Демонтаж пути́на является единственным путем для российских элит завершить войну - Коваленко10 июля, 04:15 • 7064 просмотра
В рф фиксируют атаку дронов на порт в таганроге и два объекта хранения нефтепродуктов в азовеPhotoVideo10 июля, 05:59 • 5210 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo09:39 • 14310 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 14281 просмотра
публикации
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 14423 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 44073 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 75598 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция9 июля, 14:37 • 41181 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться9 июля, 13:35 • 43749 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 1066 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 83632 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 154548 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 145090 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 138875 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Подозреваемого в нападении на полицию во время стычек с ТЦК во Львове отправили под арест без залога

Киев • УНН

 • 1784 просмотра

Сыховский районный суд Львова избрал меру пресечения Олегу Гаврилову в виде содержания под стражей без залога. Подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном.

Подозреваемого в нападении на полицию во время стычек с ТЦК во Львове отправили под арест без залога

Сиховский районный суд Львова избрал 23-летнему Олегу Гаврилову, подозреваемому в нападении на полицейских во время столкновений на Сыхове в ночь на 9 июля, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, пишет УНН.

Детали

Во время судебного заседания сторона обвинения настаивала на аресте без альтернативы залога, в то время как защита просила отправить подозреваемого под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

В качестве альтернативного варианта адвокаты также предлагали содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 прожиточных минимумов.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и постановил взять Гаврилова под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Во время заседания подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном.

Участники стычек с ТЦК во Львове извинились и заявили о намерении служить10.07.26, 03:31 • 27346 просмотров

Напомним

Национальная полиция и Служба безопасности Украины осуществляют досудебные расследования по фактам событий во Львове, где толпа заблокировала, повредила и перевернула служебный автомобиль военных ТЦК.

Инцидент произошел вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхов. Толпа пыталась "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

В столкновениях с участием толпы, ТЦК и полиции во Львове принимали участие около 200 гражданских, сообщили в Офисе Генпрокурора.

В течение суток после событий во Львове установили и задержали 23-летнего мужчину, который был активным участником беспорядков в ночь на 9 июля. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, его подозревают в избиении полицейского.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП