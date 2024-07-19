Во Львове зафиксированы временные трудности в работе сервисов печати и выдачи персонализированных ЛеоКарт, покупки и пополнения транспортных карт. Об этом в пятницу сообщили в ЛКП «Львовавтодор», передает УНН.

Пассажиры, обращаем внимание! Из-за глобального IT-сбоя в мире фиксируем временные трудности в работе некоторых сервисов е-билета. В связи с этим, пока недоступны сервисы печати и выдачи персонализированных ЛеоКарт, покупки/пополнения транспортных карт - говорится в сообщении.

«Львовавтодор» отметили, что все способы оплаты проезда в общественном транспорте, в частности валидации ЛеоКарт и банковскими карточками, а также оплата наличными у водителя и печать билетов, работают в обычном режиме.

Отмечается, что сейчас специалисты работают над скорейшим восстановлением работы всех сервисов.

Контекст

Сегодня, 19 июля, весь мир столкнулся с глобальным IT-сбоем, повлиявшим на связь, экстренные службы, перелеты, работу финансовых учреждений. Причиной стали проблемы взаимодействия антивируса Crowdstrike и Windows

В частности, сбой задел в частности Новую почту, Monobank, Sense Bank и Vodafonе.