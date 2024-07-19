Во Львове возникли проблемы с печатью и выдачей персонализированных ЛеоКарт, а также покупкой и пополнением транспортных карточек. Причиной стал глобальный IT-сбой, но оплата проезда в общественном транспорте работает в обычном режиме.
Во Львове зафиксированы временные трудности в работе сервисов печати и выдачи персонализированных ЛеоКарт, покупки и пополнения транспортных карт. Об этом в пятницу сообщили в ЛКП «Львовавтодор», передает УНН.
Пассажиры, обращаем внимание! Из-за глобального IT-сбоя в мире фиксируем временные трудности в работе некоторых сервисов е-билета. В связи с этим, пока недоступны сервисы печати и выдачи персонализированных ЛеоКарт, покупки/пополнения транспортных карт
«Львовавтодор» отметили, что все способы оплаты проезда в общественном транспорте, в частности валидации ЛеоКарт и банковскими карточками, а также оплата наличными у водителя и печать билетов, работают в обычном режиме.
Отмечается, что сейчас специалисты работают над скорейшим восстановлением работы всех сервисов.
Контекст
Сегодня, 19 июля, весь мир столкнулся с глобальным IT-сбоем, повлиявшим на связь, экстренные службы, перелеты, работу финансовых учреждений. Причиной стали проблемы взаимодействия антивируса Crowdstrike и Windows
В частности, сбой задел в частности Новую почту, Monobank, Sense Bank и Vodafonе.