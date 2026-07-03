Во Львове водитель на маршруте обнаружил гранату перед троллейбусом, пассажиров эвакуировали
Киев • УНН
Водитель троллейбуса №24 заметил подозрительный предмет на проезжей части и эвакуировал пассажиров. Полиция выясняет обстоятельства, никто не пострадал.
Во Львове водитель троллейбуса на маршруте обнаружил гранату перед транспортом, пассажиров эвакуировали, гранату убрали с дороги взрывотехники, подозревают, что она учебная, сообщил в пятницу мэр города Андрей Садовый в соцсетях, пишет УНН.
Во Львове на улице Зеленая обнаружили гранату. Подозрительный предмет на проезжей части вовремя заметил водитель троллейбуса №24. Он остановил транспорт перед опасным предметом и оперативно эвакуировал пассажиров
На место отправили правоохранителей. Обстоятельства того, как боеприпас оказался посреди дороги, выясняют следователи.
"Движение транспорта на этом участке не перекрыто. Полиция осуществляет регулирование и пропускает автомобили. К счастью, никто не пострадал", - указал Садовый.
Сейчас, по его словам, взрывотехники изъяли предмет с проезжей части. "По предварительной информации, это может быть учебная граната или граната без взрывного заряда. Сейчас специалисты устанавливают, что именно это за предмет и его характеристики", - отметил он.
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