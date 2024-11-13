Во Львове суд рассматривает продление меры пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион

В Галицком районном суде Львова началось заседание по продлению меры пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Судебное заседание по продлению меры пресечения для Вячеслава Зинченко началось в 15:05. Еще перед началом некоторые присутствующие начали скандировать: "Свободу Вячеславу Зинченко". Часть из них была одета в футболки: "За Вячеслава Зинченко" и „Зинченко - невиновен".

19 сентября суд продлил для Зинченко содержание под стражей без права на залог до 17 ноября.

Напомним

19 июля неизвестный открыл огонь по языковеду и профессору Львовской политехники Ирине Фарион. Женщину с тяжелым ранением головы доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, она умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в Днепре был задержан 18-летний парень, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что правоохранители имеют достаточно доказательств, чтобы утверждать, что именно этот задержанный совершил выстрел в языковеда. Расследование продолжалось 139 часов.