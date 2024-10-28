Во Львове разрешили работу такси во время комендантского часа
Киев • УНН
Таксисты Bolt и Uklon смогут легально работать во Львове во время комендантского часа. Решение принято из-за большого количества ночных поездов и необходимости перевозки пассажиров к местам назначения.
Во Львове таксистам из компаний Bolt и Uklon разрешили работать даже во время комендантского часа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление первого заместителя городского головы Андрей Москаленко.
Детали
Речь идет о пилотном проекте, в рамках которого до конца этой недели жители и гости Львова смогут через сервисы Bolt и Uklon вызвать авто во время комендантского часа с 00:00 до 05:00.
Работа обоих приложений в пилотном формате согласована с Львовской ОВА и Львовским городским советом.
Он пояснил, что многие поезда и автобусы во Львове прибывают ночью, когда легально вызвать такси невозможно.
В частности до 30 поездов останавливаются во Львове с 00:00 до 05:00, и часто людям с детьми надо добраться до своих домов, гостиниц или других локаций.
Поэтому вместе с сервисами такси Uklon и Bolt, Львовская областная государственная администрация, и Львовский ИТ Кластер был разработан механизм для легальных и доступных поездок в комендантский час. Водители будут иметь необходимые пропуска и работать в рамках закона, обеспечивая безопасные услуги за приемлемую цену
Вместе с тем руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень подчеркнул, что для пребывания во время комендантского часа на улицах города Львова нужен пропуск.
(...) пропуски предоставляет комендатура, которая действует во Львовской области. В первую очередь ее должен иметь водители и он несет персональную ответственность за это. Также персональная ответственность водителей и пассажиров за наличие военно-учетных документов, условий отсрочки и т.д
Дополнение
Во Львовском городском совете отмечают, что в пределах пилотного проекта выполнять заказ во время комендантского часа во Львове и Львовской области смогут только те водители, пользователи информационных систем Bolt и Uklon, которые имеют необходимый пропуск для правомерного пребывания на улицах и в общественных местах в определенный период суток.
Контроль о наличии пропусков у водителей будет осуществляться комендантским патрулем города согласно действующему законодательству.
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