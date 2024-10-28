Во Львове разрешили работу такси во время комендантского часа

Во Львове таксистам из компаний Bolt и Uklon разрешили работать даже во время комендантского часа. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление первого заместителя городского головы Андрей Москаленко.

Детали

Речь идет о пилотном проекте, в рамках которого до конца этой недели жители и гости Львова смогут через сервисы Bolt и Uklon вызвать авто во время комендантского часа с 00:00 до 05:00.

Работа обоих приложений в пилотном формате согласована с Львовской ОВА и Львовским городским советом.

Он пояснил, что многие поезда и автобусы во Львове прибывают ночью, когда легально вызвать такси невозможно.

В частности до 30 поездов останавливаются во Львове с 00:00 до 05:00, и часто людям с детьми надо добраться до своих домов, гостиниц или других локаций.

Поэтому вместе с сервисами такси Uklon и Bolt, Львовская областная государственная администрация, и Львовский ИТ Кластер был разработан механизм для легальных и доступных поездок в комендантский час. Водители будут иметь необходимые пропуска и работать в рамках закона, обеспечивая безопасные услуги за приемлемую цену

Вместе с тем руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень подчеркнул, что для пребывания во время комендантского часа на улицах города Львова нужен пропуск.

(...) пропуски предоставляет комендатура, которая действует во Львовской области. В первую очередь ее должен иметь водители и он несет персональную ответственность за это. Также персональная ответственность водителей и пассажиров за наличие военно-учетных документов, условий отсрочки и т.д