У Львові дозволили роботу таксі під час комендантської години

У Львові таксистам з компаній Bolt та Uklon дозволили працювати навіть під час комендантської години. Про це пише УНН з посиланням на заяву першого заступника міського голови Андрій Москаленка.

Деталі

Йдеться про пілотний проєкт, в межах якого до кінця цього тижня мешканці та гості Львова зможуть через сервіси Bolt та Uklon викликати авто під час комендантської години з 00:00 до 05:00.

Робота обох застосунків у пілотному форматі узгоджена з Львівською ОВА та Львівською міською радою.

Він пояснив, що багато потягів і автобусів у Львові прибувають вночі, коли легально викликати таксі неможливо.

Зокрема до 30 потягів зупиняються у Львові з 00:00 до 05:00, і часто людям з дітьми треба дістатися до своїх домівок, готелів чи інших локацій.

Тому разом із сервісами таксі Uklon та Bolt, Львівська обласна державна адміністрація, та Львівський ІТ Кластер було розроблено механізм для легальних і доступних поїздок у комендантську годину. Водії матимуть необхідні перепустки та працюватимуть у рамках закону, забезпечуючи безпечні послуги за прийнятну ціну - підкреслив Москаленко.

Разом з тим керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень підкреслив, що для перебування під час комендантської години на вулицях міста Львова потрібна перепустка.

(...) перепуски надає комендатура, яка діє у Львівській області. В першу чергу її має мати водії і він несе персональну відповідальність за це. Також персональна відповідальність водіїв і пасажирів за наявність військово-облікових документів, умов відстрочки тощо - зазначив Грень.

Доповнення

У Львівській міській раді наголошують, що у межах пілотного проєкту виконувати замовлення під час комендантської години у Львові та Львівській області зможуть лише ті водії, користувачі інформаційних систем Bolt та Uklon, які мають необхідну перепустку для правомірного перебування на вулицях та у громадських місцях у визначений період доби.

Контроль щодо наявності перепусток у водіїв здійснюватиметься комендантським патрулем міста згідно з чинним законодавством.

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