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Во Львове перезахоронили более 1800 останков, найденных на территории бывшего советского мемориала

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Во Львове завершили эксгумацию и перезахоронение 1804 человеческих останков из бывшего советского мемориала на Лычаковском кладбище. Останки воинов разных армий перезахоронены на разных кладбищах.

Во Львове перезахоронили более 1800 останков, найденных на территории бывшего советского мемориала

Во Львове завершили масштабную эксгумацию более 1800 человеческих останков, которые были обнаружены во время исследований на территории бывшего марсового поля Лычаковского кладбища. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Во Львове перезахоронили человеческие останки, обнаруженные во время исследований на бывшем марсовом поле. В общем, во время исследований на Лычаковском кладбище были эксгумированы останки 1804 человек

- сообщает горсовет.

В частности, среди найденных останков 27 принадлежали солдатам Первой мировой войны. Их перезахоронили рядом, на поле №84 Лычаковского кладбища, возле захоронений военных Австро-Венгерской армии. Останки 1753 военнослужащих советской армии и послевоенного периода перенесли на Голосковское кладбище. Еще 24 обнаруженных останка принадлежали солдатам Вермахта - их передали для перезахоронения на немецком военном кладбище в селе Потеличи, Львовская область.

По словам управляющего делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгения Бойко, вопрос советских захоронений в городе стоял давно. Война ускорила процесс.

Он также отметил, что в межвоенные годы захоронения времен Первой мировой войны из этой части территории переносили и делали это недобросовестно: советская власть "заехала" тракторами на место захоронений воинов Первой мировой войны, все уничтожила и начала проводить захоронения поверх. Львов сделал все, что от него зависит, чтобы на этом месте было поле Славы только наших Героев и память была только о них.

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Активно работаем с командой проектантов и семьями Героев над конечной версией Будущего мемориала. Львов в очередной раз покажет достойный пример как помнить и чтить своих",- подчеркнул управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко

- подчеркнул Евгений Бойко.

Сообщается, что эксгумацию проводили поэтапно - начали ее в марте 2023 года и закончили в начале 2025 года. 

"Работы по исследованию и эксгумации продолжались в 4 этапа. Это был чрезвычайно большой и сложный объект. Как видим, информация, о том, что там может быть похоронено 3400 человек, а именно столько имен и фамилий было высечено на плитах центральной аллеи, не подтвердилась. Найдено 1804 останки... исследования на бывшем марсовом поле показали: ни советский союз, ни россия абсолютно не заботятся о своих военных", - отметил Святослав Шеремета. 

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Также, во Львовском городском совете отметили, что ранее на этой территории было кладбище времен Первой мировой войны. Там были похоронены военнослужащие разных армий, участвовавших в боевых действиях того времени на территории Украины.  К тому же советская власть проводила свое, "дополнительное" захоронение, когда пришла во Львов.

"Сейчас поле №86А Лычаковского кладбища служит местом захоронений новейших украинских защитников. Вскоре здесь построят Мемориальный комплекс Героев Украины. Также во Львове проведут исследования и эксгумацию советских захоронений на территории Холма Славы", - говорится в сообщении.

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Алина Волянская

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