У Львові перепоховали понад 1800 останків, знайдених на території колишнього радянського меморіалу
Київ • УНН
У Львові завершили ексгумацію та перепоховання 1804 людських останків з колишнього радянського меморіалу на Личаківському кладовищі. Останки воїнів різних армій перепоховані на різних кладовищах.
У Львові завершили масштабну ексгумацію понад 1800 людських останків, які були виявлені під час досліджень на території колишнього марсового поля Личаківського кладовища. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.
У Львові перепоховали людські останки, виявлені під час досліджень на колишньому марсовому полі. Загалом під час досліджень на Личаківському кладовищі було ексгумовано останки 1804 людей
Зокрема, серед віднайдених останків 27 належали солдатам Першої світової війни. Їх перепоховали поруч, на полі №84 Личаківського цвинтаря, біля поховань військових Австро-Угорської армії. Останки 1753 військовослужбовців радянської армії та післявоєнного періоду перенесли на Голосківський цвинтар. Ще 24 виявлені останки належали солдатам Вермахту - їх передали для перепоховання на німецькому військовому цвинтарі в селі Потеличі, Львівщина.
За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко питання радянських захоронень у місті стояло давно. Війна пришвидшила процес.
Він також зазначив, що у міжвоєнні роки поховання часів Першої світової війни з цієї частини території переносили і робили це недобросовісно: радянська влада "заїхала" тракторами на місце поховань воїнів Першої світової війни, все знищила і почала проводити поховання поверх. Львів зробив, все що від нього залежить, щоб на цьому місці було поле Слави лише наших Героїв і памʼять була лише про них.
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Активно працюємо з командою проектантів і родинами Героїв над кінцевою версією Майбутнього меморіалу. Львів вкотре покаже достойний приклад як памʼятати і шанувати своїх",- підкреслив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко
Повідомляється, що ексгумацію проводили поетапно - розпочали її у березні 2023 року та закінчили на початку 2025 року.
"Роботи з дослідження та ексгумації тривали в 4 етапи. Це був надзвичайно великий і складний об’єкт. Як бачимо, інформація, про те, що там може бути поховано 3400 людей, а саме стільки імен та прізвищ було викарбувано на плитах центральної алеї, не підтвердилася. Знайдено 1804 останки… дослідження на колишньому марсовому полі показали: ні радянський союз, ні росія абсолютно не піклуються про своїх військових", - зазначив Святослав Шеремета.
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Також, у Львіській міській раді зазначили, що раніше на цій на території було кладовище часів Першої світової війни. Там були поховані військовослужбовці різних армій, що брали участь у бойових діях того часу на території України. До того ж радянська влада проводила своє, "додаткове" поховання, коли прийшла до Львова.
"Зараз поле №86А Личаківського цвинтаря слугує місцем поховань новітніх українських захисників. Невдовзі тут збудують Меморіальний комплекс Героїв України. Також у Львові проведуть дослідження та ексгумацію радянських поховань на території Пагорба Слави", - йдеться у повідомленні.
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