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У Львові перепоховали понад 1800 останків, знайдених на території колишнього радянського меморіалу

Київ • УНН

 • 2214 перегляди

У Львові завершили ексгумацію та перепоховання 1804 людських останків з колишнього радянського меморіалу на Личаківському кладовищі. Останки воїнів різних армій перепоховані на різних кладовищах.

У Львові перепоховали понад 1800 останків, знайдених на території колишнього радянського меморіалу

У Львові завершили масштабну ексгумацію понад 1800 людських останків, які були виявлені під час досліджень на території колишнього марсового поля Личаківського кладовища. Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

У Львові перепоховали людські останки, виявлені під час досліджень на колишньому марсовому полі. Загалом під час досліджень на Личаківському кладовищі було ексгумовано останки 1804 людей

- повідомляє міськрада.

Зокрема, серед віднайдених останків 27 належали солдатам Першої світової війни. Їх перепоховали поруч, на полі №84 Личаківського цвинтаря, біля поховань військових Австро-Угорської армії. Останки 1753 військовослужбовців радянської армії та післявоєнного періоду перенесли на Голосківський цвинтар. Ще 24 виявлені останки належали солдатам Вермахту - їх передали для перепоховання на німецькому військовому цвинтарі в селі Потеличі, Львівщина.

За словами керуючого справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко питання радянських захоронень у місті стояло давно. Війна пришвидшила процес.

Він також зазначив, що у міжвоєнні роки поховання часів Першої світової війни з цієї частини території переносили і робили це недобросовісно: радянська влада "заїхала" тракторами на місце поховань воїнів Першої світової війни, все знищила і почала проводити поховання поверх. Львів зробив, все що від нього залежить, щоб на цьому місці було поле Слави лише наших Героїв і памʼять була лише про них.

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Активно працюємо з командою проектантів і родинами Героїв над кінцевою версією Майбутнього меморіалу. Львів вкотре покаже достойний приклад як памʼятати і шанувати своїх",- підкреслив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко

- підкреслив Євген Бойко.

Повідомляється, що ексгумацію проводили поетапно - розпочали її у березні 2023 року та закінчили на початку 2025 року. 

"Роботи з дослідження та ексгумації тривали в 4 етапи. Це був надзвичайно великий і складний об’єкт. Як бачимо, інформація, про те, що там може бути поховано 3400 людей, а саме стільки імен та прізвищ було викарбувано на плитах центральної алеї, не підтвердилася. Знайдено 1804 останки… дослідження на колишньому марсовому полі показали: ні радянський союз, ні росія абсолютно не піклуються про своїх військових", - зазначив Святослав Шеремета. 

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Також, у Львіській міській раді зазначили, що раніше на цій на території було кладовище часів Першої світової війни. Там були поховані військовослужбовці різних армій, що брали участь у бойових діях того часу на території України.  До того ж радянська влада проводила своє, "додаткове" поховання, коли прийшла до Львова.

"Зараз поле №86А Личаківського цвинтаря слугує місцем поховань новітніх українських захисників. Невдовзі тут збудують Меморіальний комплекс Героїв України. Також у Львові проведуть дослідження та ексгумацію радянських поховань на території Пагорба Слави", - йдеться у повідомленні.

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