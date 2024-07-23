Во Львовском городском совете предлагают назвать в честь убитой языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион одну из улиц города. Об этом пишет УНН со ссылкой на городской совет Львова.

Детали

В горсовете объяснили, что в перечень топонимов, которые подлежат деколонизации, добавили еще 3 улицы. Это улицы Космонавтов в Винниках и Брюховичах, и улица В. Дидушко во Львове.

Кроме того, депутаты предложили переименовать одну из улиц Львова в честь Ирины Фарион. Какая именно это будет улица - будут решать вместе с семьей языковеда - объяснили в ведомстве.

Підготовка до вбивства Ірини Фаріон тривала щонайменше місяць - ЗМІ

Напомним,

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают «российский след» в преступлении.

Сегодня во Львове в Гарнизонном храме Львова прошел чин похорон Ирины Фарион. Проститься с языковедом пришли родные, коллеги, однопартийцы и сторонники из разных городов Украины.