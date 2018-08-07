Вследствие оползня на курорте в Испании погибла пара пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Служащие эвакуировали долину в северо-западной Италии после огромного оползня, который снес несколько автомобилей. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Сообщается, что погибшие были пенсионерами. Эвакуировано было более 200 человек.
Заметим, долина Ферре, у подножия Монблана, является популярным местом для туристов, которые ищут хорошие пешеходные тропы и впечатляющие пейзажи.
Как сообщал УНН, в Непале в результате оползня погибли по меньшей мере 14 человек.
После нескольких дней поисков состоянию на воскресенье были обнаружены 23 тела погибших в результате оползня, прошедшего на прошлой неделе в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими считаются 27 человек.
Напомним, ночью со среды на четверг в афганской провинции Панджшер 10 человек стали жертвами схода масштабного обвала.