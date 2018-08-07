Внаслідок зсуву на курорті в Іспанії загинула пара пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Службовці евакуювали долину у північно-західній Італії після величезного зсуву, який зніс декілька автомобілів. У результаті інциденту загинуло дві особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Повідомляється, загиблі були пенсіонерами. Евакуйовано було понад 200 осіб.
Відмітимо, долина Ферре, біля підніжжя Монблана, є популярним місцем для туристів, які шукають хороші пішохідні стежки та вражаючі краєвиди.
Як повідомляв УНН, у Непалі в результаті зсуву загинули щонайменше 14 осіб.
Після кількох днів пошуків станом на неділю були виявлені 23 тіла загиблих в результаті зсуву, що пройшов минулого тижня в штаті Качин на півночі М'янми. Всього зниклими вважаються 27 осіб.
Нагадаємо, вночі з середи на четвер в афганській провінції Панджшер 10 людей стали жертвами сходу масштабного обвалу.