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В результате оползня в Бразилии погибли семь человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в результате оползня в бразильском городе Ресифи на северо-востоке страны. Об этом пишет Xinhuanet со ссылкой на местных спасателей, передает УНН.

Издание пишет, что все погибшие были членами одной семьи, а оползень накрыл оба дома на рассвете, когда жители спали.

“Среди погибших был двухмесячный младенец и девятилетняя девочка. Ещё три человека выжили”, — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что установить причину сдвига пока невозможно.

“По словам соседей, в районе инцидента разорвалось две трубы, освободив много воды, что могло вызвать сдвиг”, — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре более 20 человек погибли во время оползня в Эфиопии.

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