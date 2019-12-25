В результате оползня в Бразилии погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. По меньшей мере семь человек погибли в результате оползня в бразильском городе Ресифи на северо-востоке страны. Об этом пишет Xinhuanet со ссылкой на местных спасателей, передает УНН.
Издание пишет, что все погибшие были членами одной семьи, а оползень накрыл оба дома на рассвете, когда жители спали.
“Среди погибших был двухмесячный младенец и девятилетняя девочка. Ещё три человека выжили”, — говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что установить причину сдвига пока невозможно.
“По словам соседей, в районе инцидента разорвалось две трубы, освободив много воды, что могло вызвать сдвиг”, — говорится в сообщении.
Напомним, в октябре более 20 человек погибли во время оползня в Эфиопии.