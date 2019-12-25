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Внаслідок зсуву ґрунту у Бразилії загинуло семеро осіб

Внаслідок зсуву ґрунту у Бразилії загинуло семеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Щонайменше семеро осіб загинули внаслідок зсуву ґрунту у бразильскому місті Ресіфі, що на північному-сході країни. Про це пише Xinhuanet із посиланням на місцевих рятувальників, передає УНН.

Видання пише, що всі загиблі були членами однієї родини, а зсув накрив обидва будинки на світанку, коли мешканці спали.

“Серед загиблих було двомісячне немовля та дев’ятирічна дівчинка. Ще троє людей вижили”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що наразі встановити причину зсуву неможливо.

“За словами сусідів, у районі інциденту розірвалося дві труби, вивільнивши багато води, що могло зумовити зсув”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні понад 20 людей загинули під час зсуву грунту в Ефіопії.

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