Внаслідок зсуву ґрунту у Бразилії загинуло семеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Щонайменше семеро осіб загинули внаслідок зсуву ґрунту у бразильскому місті Ресіфі, що на північному-сході країни. Про це пише Xinhuanet із посиланням на місцевих рятувальників, передає УНН.
Видання пише, що всі загиблі були членами однієї родини, а зсув накрив обидва будинки на світанку, коли мешканці спали.
“Серед загиблих було двомісячне немовля та дев’ятирічна дівчинка. Ще троє людей вижили”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники зазначили, що наразі встановити причину зсуву неможливо.
“За словами сусідів, у районі інциденту розірвалося дві труби, вивільнивши багато води, що могло зумовити зсув”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у жовтні понад 20 людей загинули під час зсуву грунту в Ефіопії.