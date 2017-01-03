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В результате столкновения двух авто в Таиланде погибли 25 человек

В результате столкновения двух авто в Таиланде погибли 25 человек

Киев • УНН

 • 8910 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. По меньшей мере 25 человек, в том числе двое детей, погибли в понедельник после того, как фургон врезался в пикап и загорелся в Таиланде. Об этом сообщила полиция, передает УНН со ссылкой на CNN.

Авария произошла в районе Банбинг в провинции Чонбури, примерно в 114 километрах к юго-востоку от Бангкока. Водитель фургона не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили в полиции.

Погибли 14 пассажиров фургона, один человек выжил, добавили в полиции. Также погибли девять взрослых и двое детей пассажиров пикапа, один человек выжил.

Двое выживших, проходят лечение в местных больницах.

Причина аварии все еще расследуется, отметили в полиции.

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