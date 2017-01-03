Внаслідок зіткнення двох авто в Таїланді загинули 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Щонайменше 25 осіб, в тому числі двоє дітей, загинули в понеділок після того, як фургон врізався в пікап і загорівся в Таїланді. Про це повідомила поліція, передає УНН з посиланням на CNN.
Аварія сталася в районі Банбинг у провінції Чонбурі, за близько 114 кілометрів на південний схід від Бангкока. Водій фургона не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, повідомили у поліції.
Загинули 14 пасажирів фургону, одна людина вижила, додали у поліції. Також загинули дев'ять дорослих і двоє дітей з пікапу, а одна людина вижила.
Двоє людей, які вижили, проходять лікування в місцевих лікарнях.
Причина аварії все ще розслідується, зазначили у поліції.