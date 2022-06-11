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В результате вражеского обстрела на Чугуевщине погибли четыре человека - ГСЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного в результате вражеского обстрела дома в Чкаловской общине Чугуевского района тела четырех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Детали

За сутки с 10 по 11 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

В целом за сутки спасатели совершили 59 оперативные выезды, из которых: на ликвидацию пожаров — 41, в т.ч. пожаров вызванных обстрелами — 13, пожаров по другим причинам — 28, также 1 — для проведения аварийно-спасательных работ, 4 раз в помощь коммунальным службам, 7 выездов для оказания помощи населению, 6 — другие выезды.

“Пожары, вызванные вражескими обстрелами, случились в Киевском (1) районе Харькова, а также Чугуевском (8) и Харьковском (4) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили, а также экосистемы”, — говорится в сообщении.

Враг продолжает уничтожать сельскохозяйственные объекты и запасы зерна. Снаряд попал в складское помещение одного из обществ на территории Чкаловской общины. Произошло возгорание на площади 50 кв. Спасатели 39-го Государственного пожарно-спасательного поста тушили огонь с 06:02 до 08:50.

В 12:00 произошел массированный обстрел частного сектора в г. Дергачи. Случилось сразу 4 пожара в частных домах. 2 человека получили ранения. Последний центр пожара ликвидирован бойцами 53-й Государственной пожарно-спасательной части в 13:40.

“После еще одного прилета на территорию Чкаловской общины произошло разрушение строительных конструкций частного дома, где погибли сразу 4 человек. Спасатели помогли извлечь их тела из-под завалов. Аварийно-спасательные работы проводились на 1-м разрушенном объекте в Киевском районе Харькова”, — говорится в сообщении.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 15 вражеских боеприпасов.

Напомним 

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