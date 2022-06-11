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Голова Луганської ОВА: окупанти увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру

Голова Луганської ОВА: окупанти увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру

Київ • УНН

 • 248676 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, нищать інфраструктуру. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що інформація щодо кількості жертв у Врубівці, що у Попаснянській громаді, уточнюється.

Вночі ворог застосував вогнеметну реактивну систему — вигоріло багато будинків. До лікарень Дніпра та Львова госпіталізовано п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська.

“Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній. Теж саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи. Тисячі сєвєродончан мріють повернутися і перетнути першу прохідну „Азоту“, однак ворог руйнує і саме місто, і хімічну галузь. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання. До цього — декілька промислових цехів. Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів”, — написав він.

У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.

Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.

“Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато. Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське — Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку”, — додав Гайдай.

Нагадаємо 

Російські окупанти вдарили по селищу Врубівка важкою вогнеметною реактивною системою “Солнецепек”.

Українські Національні Новини

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