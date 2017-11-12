В результате взрыва в жилом доме в Черкассах погиб человек

“В квартире взорвалась граната, однако причину еще устанавливает следствие. Пострадали два человека — женщина и мужчина. Мужчина 1970 года рождения, а женщине на вид около 40 лет. Погиб еще один человек, который находился в квартире ”, - рассказала З.Вовк.

Сообщается, что все они употребляли алкогольные напитки. Пострадавшие мужчина и женщина находились в сильном алкогольном опьянений.

Сейчас полицейские выясняют причины происшествия.

Напомним, 11 ноября в Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета.