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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23816 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 75311 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78447 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98026 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74086 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 101234 просмотра

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В результате взрыва в жилом доме в Черкассах погиб человек

В результате взрыва в жилом доме в Черкассах погиб человек

Киев  •  УНН

 • 24510 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В жилом доме в Черкассах произошел взрыв. В результате инцидента погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк, передает УНН.

“В квартире взорвалась граната, однако причину еще устанавливает следствие. Пострадали два человека — женщина и мужчина. Мужчина 1970 года рождения, а женщине на вид около 40 лет. Погиб еще один человек, который находился в квартире ”, - рассказала З.Вовк.

Сообщается, что все они употребляли алкогольные напитки. Пострадавшие мужчина и женщина находились в сильном алкогольном опьянений.

Сейчас полицейские выясняют причины происшествия.

Напомним, 11 ноября в Донецкой области в жилом секторе произошел взрыв неизвестного предмета.

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