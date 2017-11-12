Внаслідок вибуху у житловому будинку в Черкасах загинула людина

“У квартирі вибухнула граната, проте причину ще встановлює слідство. Постраждало двоє осіб — жінка і чоловік. Чоловік 1970 року народження, а жінці на вигляд близько 40 років. Загинув ще один чоловік, який перебував у квартирі”, — розповіла З.Вовк.

Повідомляється, що всі вони вживали алкогольні напої. Постраждалі чоловік та жінка знаходилися у сильному алкогольному сп’яніні.

Наразі поліцейські з’ясовують причини події.

Нагадаємо, 11 листопада на Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету.