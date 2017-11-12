Внаслідок вибуху у житловому будинку в Черкасах загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У житловому будинку у Черкасах стався вибух. Внаслідок інциденту загинула людина, ще двоє постраждали. Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції Черкас Зоя Вовк, передає УНН.
“У квартирі вибухнула граната, проте причину ще встановлює слідство. Постраждало двоє осіб — жінка і чоловік. Чоловік 1970 року народження, а жінці на вигляд близько 40 років. Загинув ще один чоловік, який перебував у квартирі”, — розповіла З.Вовк.
Повідомляється, що всі вони вживали алкогольні напої. Постраждалі чоловік та жінка знаходилися у сильному алкогольному сп’яніні.
Наразі поліцейські з’ясовують причини події.
Нагадаємо, 11 листопада на Донеччині у житловому секторі стався вибух невідомого предмету.