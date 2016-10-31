В результате взрыва на шахте в Китае погибли 15 человек

Под землей после взрыва оказалось всего 35 шахтеров.

Двум людям удалось спастись, еще 18 остаются пропавшими без вести, сообщили в инспеции безопасности шахт в муниципалитете Чунцин.

Более 200 спасателей, включая пожарных, вооруженных полицейских и горноспасателей находятся на месте происшествия в поисках пропавших под завалами шахтеров.

Проектная мощность шахты составляет 60 тыс. тонн угля в год.