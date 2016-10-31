Внаслідок вибуху на шахті в Китаї загинули 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. П'ятнадцять шахтарів визнали загиблими після вибуху на вугільній шахті в муніципалітеті Чунцін у понеділок вранці у Китаї, передає УНН з посиланням на China Daily.
Під землею після вибуху опинилося загалом 35 шахтарів.
Двом людям вдалося врятуватися, ще 18 залишаються зниклими безвісти, повідомили у інспеції безпеки шахт у муніципалітеті Чунцін.
Понад 200 рятувальників, включаючи пожежників, озброєних поліцейських і гірських рятувальників перебувають на місці події у пошуках зниклих під завалами шахтарів.
Проектна потужність шахти становить 60 тис. тонн вугілля щороку.