В результате взрыва на черниговском предприятии травмированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня около 12:00 на одном из предприятий, расположенном на территории бывшего "Химволокна", прогремел взрыв. Об этом сообщил УНН начальник сектора связей с общественностью ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.
Прибывшие на место происшествия, выяснили, что предприятие занимается фасовкой торфа для садово-огородных работ.
"При сортировке торфяной крошки рабочий увидел объект, похожий на камень, и откинул его. В результате он сдетонировал", - отметил С.Бриль.
В результате взрыва пострадали три человека - один в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней тяжести.
Правоохранители предполагают, что это был снаряд времен Первой или Второй мировых войн.
Остатки взрывного устройства направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.