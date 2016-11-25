Внаслідок вибуху на чернігівському підприємстві травмовано троє осіб

Правоохоронці, які прибули на місце події, з’ясували, що підприємство займається фасуванням торфу для садово-городніх робіт.

“При сортуванні торф’яної крошки робітник побачив об’єкт, схожий на камінь, та відкинув його. В результаті він здетонував”, — зазначив С.Бриль.

В результаті вибуху постраждали три людини — один у важкому стані, ще двоє отримали травми середньої тяжкості.

Правоохоронці припускають, що це був снаряд часів Першої або Другої світової війни.

Наразі рештки вибухового пристрою направлені на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.