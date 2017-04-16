В результате взрыва бомбы возле Алеппо погибло уже 126 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Число жертв в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии увеличилось до 126 человек. Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По новым данным мониторинговой группы Сирийской обсерватории по правам человека, количество погибших в результате взрыва автобусов у Алеппо уже составляет 126 человек.
Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли около 100 тел погибших с места взрыва.
Число жертв может увеличиться из-за тяжелых травм раненых.
Напомним, ранее сообщалось о 112 погибших.
Как сообщал УНН, в субботу 15 апреля во Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми.
По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.