В результате взрыва бомбы возле Алеппо погибло уже 126 человек

По новым данным мониторинговой группы Сирийской обсерватории по правам человека, количество погибших в результате взрыва автобусов у Алеппо уже составляет 126 человек.

Отмечается, что спасатели гражданской защиты вывезли около 100 тел погибших с места взрыва.

Число жертв может увеличиться из-за тяжелых травм раненых.

Напомним, ранее сообщалось о 112 погибших.

Как сообщал УНН, в субботу 15 апреля во Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми.

По предварительным данным, взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.