У результаті вибуху бомби біля Алеппо загинуло вже 126 осіб

За новими даними моніторингової групи Сирійської обсерваторії з прав людини, наразі кількість загиблих внаслідок вибуху автобусів біля Алеппо становить 126 осіб.

Зазначається, що рятувальники цивільного захисту вивезли близько 100 тіл загиблих з місця вибуху.

Кількість жертв може збільшиться через важкі травми поранених.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 112 загиблих.

Як повідомляв УНН, у суботу 15 квітня у Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми.

За попередніми даними, вибухнула автівка, начинена вибухівкою.