У результаті вибуху бомби біля Алеппо загинуло вже 126 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Кількість жертв внаслідок вибуху бомби біля автобусів із евакуйованими людьми в Сирії збільшилася до 126 осіб. Про це повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини, передає УНН з посиланням на Reuters.
За новими даними моніторингової групи Сирійської обсерваторії з прав людини, наразі кількість загиблих внаслідок вибуху автобусів біля Алеппо становить 126 осіб.
Зазначається, що рятувальники цивільного захисту вивезли близько 100 тіл загиблих з місця вибуху.
Кількість жертв може збільшиться через важкі травми поранених.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про 112 загиблих.
Як повідомляв УНН, у суботу 15 квітня у Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми.
За попередніми даними, вибухнула автівка, начинена вибухівкою.