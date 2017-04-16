Вследствие резни в Луцке госпитализирован мужчина

“На месте инцидента выяснилось, что трое мужчин нанесли ножевые ранение 27-летнему жителю Луцка. Подозреваемые вместе выпивали. Пострадавшего госпитализировали в луцкой городской больницы, состояние его некритичен ”, - сообщили в полиции.

Причину резни сейчас выясняют следователи горотдела полиции.

Напомним, 14 апреля одесские правоохранители задержали убийцу , злоумышленник на улице во время конфликта нанес несколько ударов ножом по туловищу незнакомцу, в результате чего последний скончался.