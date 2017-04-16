Вследствие резни в Луцке госпитализирован мужчина

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38587 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101785 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155345 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115986 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116240 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112399 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104168 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107035 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103539 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153305 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вследствие резни в Луцке госпитализирован мужчина

Вследствие резни в Луцке госпитализирован мужчина

Киев  •  УНН

 • 9054 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Пасхальной ночью в квартире г.Луцка произошел инцидент. В 5 утра патрульные получили вызов о ранении человека на ул.Словацкого, сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Луцка.

“На месте инцидента выяснилось, что трое мужчин нанесли ножевые ранение 27-летнему жителю Луцка. Подозреваемые вместе выпивали. Пострадавшего госпитализировали в луцкой городской больницы, состояние его некритичен ”, - сообщили в полиции.

Причину резни сейчас выясняют следователи горотдела полиции.

Напомним, 14 апреля одесские правоохранители задержали убийцу , злоумышленник на улице во время конфликта нанес несколько ударов ножом по туловищу незнакомцу, в результате чего последний скончался.

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