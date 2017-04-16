Внаслідок різанини у Луцьку госпіталізовано чоловіка

“На місці інциденту з’ясувалося, що троє чоловіків нанесли ножові порання 27-річному лучанину. Підозрювані разом випивали. Потерпілого госпіталізували до луцької міської лікарні, стан його некритичний”, — повідомили у поліції.

Причину різанин нині з’ясовують слідчі міськвідділу поліції.

Нагадаємо, 14 квітня одеські правоохоронці затримали вбивцю, зловмисник на вулиці під час конфлікту завдав кілька ударів ножем по тулубу незнайомцю, внаслідок чого останній помер.