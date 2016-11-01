В результате пожара в Киеве погиб человек

Так, 1 ноября в 11:27 к спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по Кловском спуска, 24.

Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину 1947 года, который был без сведения и умер в карете скорой медицинской помощи.

Сложность тушения пожара осложнялось большим загромождением помещений квартиры.

В результате пожара сгорело и повреждено бытовую технику, оконные рамы, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина пожара устанавливается.