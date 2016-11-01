В результате пожара в Киеве погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В результате пожара в жилом доме Киева погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС в г.. Киеве.
Так, 1 ноября в 11:27 к спасателям поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме по Кловском спуска, 24.
Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину 1947 года, который был без сведения и умер в карете скорой медицинской помощи.
Сложность тушения пожара осложнялось большим загромождением помещений квартиры.
В результате пожара сгорело и повреждено бытовую технику, оконные рамы, мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.
Причина пожара устанавливается.