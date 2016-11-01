Внаслідок пожежі в багатоповерхівці Києва загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Внаслідок пожежі у багатоповерховому житловому будинку Києва загинув чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у м. Києві.
Так, 1 листопада об 11:27 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверховому житловому будинку по Кловському узвозу, 24.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили чоловіка 1947 року народження, який був без свідомості та помер в кареті швидкої медичної допомоги.
Складність гасіння пожежі ускладнювалось великим захаращенням приміщень квартири.
Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено побутову техніку, віконні рами, меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.
Причина пожежі наразі встановлюється.