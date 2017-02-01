В результате обстрелов в Луганской области повреждена школа и электроснабжение

ukru
19:49 • 49628 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 110090 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110489 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 108325 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 134390 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112909 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120205 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130172 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140270 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144584 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 34528 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107978 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107756 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 55511 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100119 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 49628 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 110090 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 100119 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107756 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 134390 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137011 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145206 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150130 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148634 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152026 просмотра
Актуальное
В результате обстрелов в Луганской области повреждена школа и электроснабжение

В результате обстрелов в Луганской области повреждена школа и электроснабжение

Киев • УНН

 • 7325 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Луганской области в результате массовых обстрелов повреждена школа, а также перебиты системы водо- и электроснабжения. Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Прямым попаданием мины из 120-мм миномета в окно повреждено здание Трехизбенской общеобразовательной школы, взрывом выбило стекла и двери. Учебный процесс в учебном заведении приостановлен. Также, огнем из артиллерии 152-мм калибра повреждены системы электро- и водоснабжения в пгт Врубовка Попаснянского района" - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты и ликвидируют последствия обстрела, в населенный пункт доставлены генераторы.

Кроме того, сообщается, что в направлении окраин города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 11 раз применялись 152-мм самоходные артиллерийские установки, 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По укреплениям сил АТО вблизи сел Лопаскино и Крымское Новоайдарского района боевики семь раз использовали 152-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В то же время, в направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из подствольных гранатометов. Также, в районе работал вражеский снайпер.

"Вчера вечером боевики били по социальным объектам - системах водо- и электроснабжения, школе. Однако мы не позволим дестабилизировать ситуацию в области и посеять панику среди мирного населения. Все объекты будут оперативно восстановлены. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по ликвидации последствий направленного акта агрессии", - подчеркнул Ю.Клименко.

Как сообщал УНН, в результате обстрелов в Авдеевке было повреждено 12 домов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы