В результате обстрелов в Луганской области повреждена школа и электроснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Луганской области в результате массовых обстрелов повреждена школа, а также перебиты системы водо- и электроснабжения. Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"Прямым попаданием мины из 120-мм миномета в окно повреждено здание Трехизбенской общеобразовательной школы, взрывом выбило стекла и двери. Учебный процесс в учебном заведении приостановлен. Также, огнем из артиллерии 152-мм калибра повреждены системы электро- и водоснабжения в пгт Врубовка Попаснянского района" - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты и ликвидируют последствия обстрела, в населенный пункт доставлены генераторы.
Кроме того, сообщается, что в направлении окраин города Попасная, сел Новозвановка, Новоалександровка и Троицкое 11 раз применялись 152-мм самоходные артиллерийские установки, 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По укреплениям сил АТО вблизи сел Лопаскино и Крымское Новоайдарского района боевики семь раз использовали 152-мм самоходные артиллерийские установки, 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В то же время, в направлении пгт Станица Луганская открывался огонь из подствольных гранатометов. Также, в районе работал вражеский снайпер.
"Вчера вечером боевики били по социальным объектам - системах водо- и электроснабжения, школе. Однако мы не позволим дестабилизировать ситуацию в области и посеять панику среди мирного населения. Все объекты будут оперативно восстановлены. Сейчас продолжаются оперативные мероприятия по ликвидации последствий направленного акта агрессии", - подчеркнул Ю.Клименко.
Как сообщал УНН, в результате обстрелов в Авдеевке было повреждено 12 домов.