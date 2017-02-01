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Внаслідок обстрілів на Луганщині пошкоджено школу та електропостачання

Внаслідок обстрілів на Луганщині пошкоджено школу та електропостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Луганщині внаслідок масових обстрілів пошкоджена школа, а також перебиті системи водо- та електропостачання. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

“Прямим попаданням міни з 120-мм міномету у вікно пошкоджено будівлю Трьохізбенської загальноосвітньої школи, вибухом повибивало шибки та двері. Учбовий процес у навчальному закладі призупинено. Також, вогнем із артилерії 152-мм калібру пошкоджено системи електро- та водопостачання у смт Врубівка Попаснянського району”- скзаано у повідомленні.

Наразі на місці події працюють спеціалісти та ліквідовують наслідки обстрілу, до населеного пункту доставлені генератори.

Крім того, повідомляється, що у напрямку околиць міста Попасна, сіл Новозванівка, Новоолександрівка та Троїцьке 11 разів застосовувалися 152-мм самохідні артилерійські установки, 82-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

По укріпленнях сил АТО поблизу сіл Лопаскине та Кримське Новоайдарського району бойовики сім разів використовували 152-мм самохідні артилерійські установки, 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У той же час, у напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь з підствольних гранатометів. Також, у районі працював ворожий снайпер.

“Минулого вечора бойовики гатили по соціальних об’єктах — системах водо- та електропостачання, школі. Проте ми не дозволимо дестабілізувати ситуацію в області та посіяти паніку серед мирного населення. Всі об’єкти будуть оперативно відновлені. Наразі тривають оперативні заходи з ліквідації наслідків спрямованого акту агресії”, — наголосив Ю.Клименко.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілів в Авдіївці було пошкоджено 12 будинків.

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