Внаслідок обстрілів на Луганщині пошкоджено школу та електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На Луганщині внаслідок масових обстрілів пошкоджена школа, а також перебиті системи водо- та електропостачання. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
“Прямим попаданням міни з 120-мм міномету у вікно пошкоджено будівлю Трьохізбенської загальноосвітньої школи, вибухом повибивало шибки та двері. Учбовий процес у навчальному закладі призупинено. Також, вогнем із артилерії 152-мм калібру пошкоджено системи електро- та водопостачання у смт Врубівка Попаснянського району”- скзаано у повідомленні.
Наразі на місці події працюють спеціалісти та ліквідовують наслідки обстрілу, до населеного пункту доставлені генератори.
Крім того, повідомляється, що у напрямку околиць міста Попасна, сіл Новозванівка, Новоолександрівка та Троїцьке 11 разів застосовувалися 152-мм самохідні артилерійські установки, 82-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
По укріпленнях сил АТО поблизу сіл Лопаскине та Кримське Новоайдарського району бойовики сім разів використовували 152-мм самохідні артилерійські установки, 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У той же час, у напрямку смт Станиця Луганська відкривався вогонь з підствольних гранатометів. Також, у районі працював ворожий снайпер.
“Минулого вечора бойовики гатили по соціальних об’єктах — системах водо- та електропостачання, школі. Проте ми не дозволимо дестабілізувати ситуацію в області та посіяти паніку серед мирного населення. Всі об’єкти будуть оперативно відновлені. Наразі тривають оперативні заходи з ліквідації наслідків спрямованого акту агресії”, — наголосив Ю.Клименко.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілів в Авдіївці було пошкоджено 12 будинків.