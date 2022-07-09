В результате обстрелов Николаевской области за сутки ранены еще 24 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В результате вражеских обстрелов в Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 24 человека. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, передает УНН.
Детали
Сегодня утром под удары попал город Николаев. Постоянно фиксируются прилеты в населённые пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в селах Березнеговатской, Баштанской, Первомайской и Очаковской громад.
В результате обстрелов фиксируется возгорание полей с зерновыми, но пожарные и аграрии делают все возможное, чтобы спасать урожай.
"В целом же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 24 человека. Детей среди пострадавших нет", - указала Замазеева в Telegram.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 336 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 180 пострадавших получили помощь амбулаторно, добавила она.
Дополнение
После сообщений о утреннем обстреле Николаева глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские оккупанты выпустили по городу 6 ракет С-300.