Внаслідок обстрілів Миколаївщини за добу поранено ще 24 людини

Деталі

Сьогодні вранці під удари потрапило місто Миколаїв. Постійно фіксуються прильоти у населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у селах Березнегуватської, Баштанської, Первомайської та Очаківської громад.

У результаті обстрілів фіксується займання полів з зерновими, але пожежники та аграрії роблять усе можливе, щоб рятувати урожай.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 24 людини. Дітей серед постраждалих немає", - вказала Замазєєва у Telegram.

Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 336 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 180 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, додала вона.

Доповнення

Після повідомлень про ранковий обстріл Миколаєва голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ррсійські окупанти випустили по місту 6 ракет С-300.