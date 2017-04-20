Вследствие непогоды в Украине остаются обесточенными 199 населенных пункта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38532 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101769 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155313 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115975 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116232 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112395 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104165 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107034 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103538 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153292 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вследствие непогоды в Украине остаются обесточенными 199 населенных пункта

Вследствие непогоды в Украине остаются обесточенными 199 населенных пункта

Киев  •  УНН

 • 7756 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на утро 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Херсонской и Запорожской областях. За сутки восстановлено энергоснабжение 354 населенных пунктов. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 7 ч. 20 апреля остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Харьковской - 99 н.п., Днепропетровской - 72 н.п., Полтавской - 14 н.п., Херсонской - 9 н .п. и Запорожской - 5 н.п. 19 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 354 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Днепропетровской - 215 н.п., Полтавской - 59 н.п., Харьковской -55 н. п., Запорожской - 19 н.п., Херсонская - 5 н.п. и Кировоградской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-19 апреля в результате ухудшения погодных условий", - указано в сообщении.

Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

По состоянию на 7 утра 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г. Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

Для ликвидации последствий непогоды принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распиливания поваленных деревьев в населенных пунктах.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 2 тыс. 901 чел. и 1 тыс. 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 269 единиц техники и 792 чел. личного состава.

Как сообщал УНН 19 апреля, штормовое предупреждение объявлено в Украине через циклон.

 

Украинские Национальные Новости

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