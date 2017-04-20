Внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 199 населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на ранок 20 квітня залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях. За добу відновлено енергопостачання 354 населених пунктів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Станом на 7 год. 20 квітня залишаються знеструмленими 199 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Харківській – 99 н.п., Дніпропетровській – 72 н.п., Полтавській – 14 н.п., Херсонській – 9 н.п. та Запорізькій – 5 н.п. 19 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 354 населених пунктів у шести областях, а саме: у Дніпропетровській - 215 н.п., Полтавській – 59 н.п., Харківській -55 н.п., Запорізькій – 19 н.п., Херсонська – 5 н.п. та Кіровоградській – 1 н.п., які були знеструмлені протягом 18-19 квітня внаслідок погіршення погодних умов", - йдеться у повідомленні.
Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів.
Станом на 7 ранку 20 квітня на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає.
Через налипання мокрого снігу та шквальний вітер зафіксовано падіння близько 2 тис. 500 дерев у Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок падіння дерева 18 квітня у м. Новоросійськ Дніпропетровської області від отриманих травм у лікарні померла жінка 1957 р.н.
Для ліквідації наслідків негоди вживаються заходи з відновлення електропостачання, розчистки автомобільних доріг та розпилювання повалених дерев у населених пунктах.
До ліквідації наслідків негоди залучено 2 тис. 901 чол. та 1 тис. 26 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 269 одиниць техніки та 792 чол. особового складу.
Як повідомляв УНН 19 квітня, штормове попередження оголошене в Україні через активний циклон.