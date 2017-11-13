В результате ДТП в Афганистане пострадали более 50 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По меньшей мере пять человек погибли, 45 ранены в результате ДТП в Афганистане. Об этом в понедельник сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в полиции, передает УНН.
Инцидент произошел на юге страны, в провинции Кандагар.
По данным телеканала, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.
Как писал УНН В афганском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате взрыва двух бензовозов с топливом.