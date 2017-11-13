В результате ДТП в Афганистане пострадали более 50 человек

Инцидент произошел на юге страны, в провинции Кандагар.

По данным телеканала, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

Как писал УНН В афганском городе Чарикар по меньшей мере 15 человек погибли, еще 27 получили ранения в результате взрыва двух бензовозов с топливом.