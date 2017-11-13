Внаслідок ДТП в Афганістані постраждало близько 50 людей

Інцидент стався на півдні країни, в провінції Кандагар.

За даними телеканалу, водій пасажирського автобуса не впорався з керуванням, і транспортний засіб перекинувся.

Як писав УНН, У афганістанському місті Чарікар щонайменше 15 людей загинули, ще 27 отримали поранення внаслідок вибуху двох бензовозів з паливом