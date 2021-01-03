В результате ДТП во Львовской области пострадали 10 человек, в том числе трое детей

Так, сообщается, что около 23:05 на автодороге М-06 сообщением "Киев - Чоп", в селе Пасеки-Зубрицкие, Пустомытовского района, водитель автомобиля BMW 320d, житель города Винники 1994 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением жителя города Стрый 1984 года рождения.

"В результате ДТП 10 человек травмированы, в том числе 3 детей (возраст 17 лет), из них 8 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения г. Львова и области. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.

Напомним, накануне на Прикарпатье из-за столкновения двух автомобилей погибла несовершеннолетняя девушка, еще четыре человека получили травмы.