В результате ДТП во Львовской области пострадали 10 человек, в том числе трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Поздно вечером в субботу, 2 января, во Львовской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате столкновения пострадали 10 человек, в том числе трое детей, из них 8 госпитализированы, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, сообщается, что около 23:05 на автодороге М-06 сообщением "Киев - Чоп", в селе Пасеки-Зубрицкие, Пустомытовского района, водитель автомобиля BMW 320d, житель города Винники 1994 года рождения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением жителя города Стрый 1984 года рождения.
"В результате ДТП 10 человек травмированы, в том числе 3 детей (возраст 17 лет), из них 8 человек, в том числе 3 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения г. Львова и области. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в департаменте.
Напомним, накануне на Прикарпатье из-за столкновения двух автомобилей погибла несовершеннолетняя девушка, еще четыре человека получили травмы.