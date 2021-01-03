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Внаслідок ДТП на Львівщині постраждало 10 осіб, у тому числі троє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Пізно ввечері у суботу, 2 січня, на Львівщині сталась ДТП за участі легковика та вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждало 10 осіб, у тому числі троє дітей, з них 8 госпіталізували, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Внаслідок ДТП на Львівщині постраждало 10 осіб, у тому числі троє дітей

Так, повідомляється, що близько 23:05 на автодорозі М-06 сполученням "Київ - Чоп", у селі Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району, водій автомобіля BMW 320d, мешканець міста Винники 1994 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення із автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням мешканця міста Стрий 1984 року народження.

“Внаслідок ДТП 10 осіб травмовано, у тому числі 3 дітей (вік 17 років), із них 8 осіб, у тому числі 3 дітей, госпіталізовано із травмами різного ступеня важкості у медичні заклади м. Львова та області. Обставини події встановлюються”, - повідомили в департаменті.

Нагадаємо, напередодні на Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.

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