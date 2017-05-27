В результате ДТП в Львовской обл. один человек погиб, пострадали дети
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 мая. УНН. 26 мая в 13:40 вблизи с.Пониковиця Бродовского района на автодороге “Броды — Пониковица” водитель легкового автомобиля “Nissan Micra” не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем “Ford Mondeo”. Об этом рассказали в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.
В результате столкновения получили травмы различной степени тяжести четыре человека, из них двое детей, а именно: водитель автомобиля "Nissan Micra", 1976 г. р., житель г.Броды, умер в карете скорой помощи по дороге в больницу; пассажирка автомобиля "Nissan Micra", ребенок, 2008 г. р., жительница г.Броды, госпитализирована в Львовскую областную детскую клиническую больницу "Охматдет"; водитель автомобиля "Ford Mondeo", 1963 г. р., житель с.Колпино Бродовского района, госпитализирован в Бродовский ЦРБ; пассажирка автомобиля "Ford Mondeo", ребенок, 2008 г. р., жительница с.Колпино Бродовского района, госпитализирована во Львовский областной детской клинической больницы "Охматдет" ", - говорится в сообщении.
Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия не обнаружены.
Причины происшествия - выясняются. Проводится доследственная проверка.
Напомним, 26 мая четыре авто столкнулись на Житомирщине: семь человек пострадали .